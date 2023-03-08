القوات الأوكرانية تتصدى لأكثر من 100 هجوم روسي على منطقة دونيتسك خلال 24 ساعة

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية تصدت لأكثر من 100 هجوم شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في قطاعات كوبيانسك وليمان وبخموت وأفدييفكا وشختار".

وأشار البيان إلى أن الروس يواصلون عملياتهم الهجومية الفاشلة في مناطق أوريكوفو-فاسيلفكا، دوبوفو-فاسيليفكا، باخموت، كاميانكا، أفدييفكا، ومارينكا في منطقة دونيتسك. وفي اليوم الماضي، صد المدافعون أكثر من 100 هجوم في المناطق المذكورة.

كما شنت القوات الروسية 24 ضربة جوية وضربة صاروخية، وخلال الغارات الجوية، استخدمت القوات الروسية طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 حيث تم إسقاطها كما نفذت روسيا أكثر من 60 هجوما باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وفي المقابل، شنت الطائرات المقاتلة الأوكرانية 7 ضربات على مناطق تركيز الروس في اليوم الماضي، كما أسقط المدافعون الأوكرانيون الطائرة الروسية من طراز Orlan-10 بدون طيار.