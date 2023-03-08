فيريرا: أهدي الفوز على الترجي لمرتضى منصور وأمير

أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه الأبيض اليوم على الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" مباراة اليوم كانت يحب أن تحدث معنا منذ فترة طويلة، ومن المهم أن نفهم جيدا الفترات التي لا يظهر فيها الفريق بصورة جيدة لحل السلبيات".

وأضاف فيريرا قائلا:" كنا أفضل في الشوط الأول، وواجهنا منافس قوي جدا خططيا وبدنيا، ونجحنا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وقال المدير الفني للزمالك:" اللحظة التي اعتمد فيها الترجي على رأسي حربة في الشوط الثاني قررنا الاعتماد على المرتدات وهو أمر نمتاز به هجوميا واهنئ اللاعبين وأتمنى أن نستمر على نفس الوتيرة في الفترة المقبلة".

وأكد فيريرا أن هناك احترام متبادل بينه وبين الجماهير، وأضاف أنه يهدي الفوز لمرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف على الكرة والجماهير واللاعبين.

وأضاف المدير الفني :" إذا كان الزمالك يرغب في الفوز خلال المباريات المقبلة سيفوز، ولا أعلم المستقبل كي أعرف متى سيسجل الفريق 3 أهداف، ولكننا نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع فيريرا قائلا:" مشكلتنا في دوري أبطال أفريقيا أن الزمالك خسر أول مباراة على ملعبه في مباراة لا نستحق أن نخسرها، ونسعى لحصد 6 نقاط من مباراتي شباب بلوزداد والمريخ لحسم التأهل مباشرة للدور التالي".

وأضاف المدير الفني قائلا :" الترجي يمتلك 9 نقاط وسيواجه منافسينا علي مراكز التأهل وأتمنى أن تكون النتائج في صالحنا لنحسم التأهل للدور التالي".

واختتم فيريرا تصريحاته قائلا:" من خبرتي وبطولات أفريقيا التي خضتها أرى أن مباراة شباب بلوزداد وضربة جزاء التي احتسبت ضد الزمالك هي سبب الأزمة، وما يقدمه فريقي في البطولات القارية يكون أفضل من الدوري".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم المركز الثالث في حين توقف رصيد الفريق التونسي عند 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة.