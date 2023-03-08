 المرصد السوري: ارتفاع حصيلة انفجار مدينة دير الزور إلى 4 قتلى و8 جرحى - بوابة الشروق
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المرصد السوري: ارتفاع حصيلة انفجار مدينة دير الزور إلى 4 قتلى و8 جرحى

لندن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مارس 2023 - 2:05 م

أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، رامي عبد الرحمن، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مدينة دير الزور إلى 12 قتيلا وجريحا.

وقال عبد الرحمن، خلال اتصال هاتفي مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه في ظل تحليق طائرة مسيرة وقع انفجار في حي الحميدية " المستشفى الإيراني" في دير الزور، أسفر عن 4 قتلى و8 جرحى.

وأشار إلى أن هجوم المسيرة استهدف منطقة تضم كبار القادة الإيرانيين وضباط حزب الله في دير الزور، كما أن هذه المنطقة تحوي مستشفى أنشأته إيران، وهناك مصنعا لتجميع صواريخ قصيرة المدى.

وحول هوية الطائرة المسيرة، قال المرصد إننا لا نعلم حتى الآن هويتها سواء كانت أمريكية أم إسرائيلية.

وكانت مصادر رسمية سورية قد أعلنت -في وقت سابق اليوم- عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين بجروح جراء انفجار في مدينة دير الزور.


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