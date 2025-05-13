الصحة العالمية: اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم

الدكتورة حنان بلخي: أكثر من 270 ألف حالة مشتبه فيها وما يقرب من 900 حالة وفاة العام الماضي

كشفت الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الغارات الجوية الأخيرة في اليمن أسفرت عن مقتل أو إصابة أكثر من 1000 شخص مع استمرار الهجمات على المرافق الصحية، وما زالت المنظمة تعكف على تسليم الإمدادات الأساسية لعلاج المصابين بالرضوح.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي طارئ للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، للحديث عن الأوضاع الطارئة في الاقليم.

وأكدت بلخي أن اليمن يواجه واحدة من أكبر فاشيات الكوليرا في العالم، إذ شهد العام الماضي أكثر من 270 ألف حالة مشتبه فيها، وما يقرب من 900 حالة وفاة، وهو ما أدى إلى معدل إماتة إجمالي للحالات بنسبة 0.33%.

وأشارت بلخي الي أن إقليم شرق المتوسط يستأثر بأكثر من نصف احتياجات التمويل العالمية للمنظمة في حالات الطوارئ، ومع ذلك، لم تتلق المنظمة في عام 2025 سوى 7% من الأموال اللازمة للاستجابة لحالات الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم.

ولفتت المديرة الاقليمية الي أن المرافق الصحية في الإقليم تتعرض لخطر الإغلاق أو الاضطراب الشديد في الخدمات، وهو ما يترك اللاجئين والنازحين دون رعاية طارئة أو أدوية أو دعم للصحة النفسية أو خدمات لعلاج الرضوح.

وتابعت بلخي: نحتاج إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به لمواصلة تقديم الخدمات الصحية في حالات الطوارئ الحالية، وبناء قدرة نُظمنا الصحية على الصمود في المستقبل، لافتة الي أن هذه الأزمات وغيرها سوف تتصدر جدول أعمال جمعية الصحة العالمية الثامنة والسبعين التي ستُعقد الأسبوع المقبل.