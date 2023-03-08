تراجع حاد في أرباح أديداس الألمانية خلال العام الماضي

أعلنت شركة صناعة الملابس والأحذية الرياضية الألمانية صباح اليوم الأربعاء نتائجها المالية النهائية للعام الماضي في مقر رئاستها بمدينة هيرتسوجيناوراخ بولاية بافاريا الألمانية.

وقالت الشركة إن أرباحها تراجعت خلال العام الماضي إلى 669 مليون يورو (708 ملايين دولار) مقابل حوالي ملياري يورو خلال 2021. في المقابل بلغ إجمالي حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي 5ر22 مليار يورو بزيادة نسبتها 1% سنويا.

وتضررت نتائج الشركة الألمانية خلال العام الماضي بشدة من الفضيحة التي أحاطت بمغني الراب المثير للجدل كانييه ويست بسبب تصريحاته المعادية للسامية والمشيدة بالزعيم النازي هتلر. كما تتوقع تسجيل خسائر خلال العام الحالي تصل إلى 700 مليون يورو، في حين ستفقد تماما مبيعاتها من منتجات ييزي لمستلزمات الموضة والمرتبطة بويست.

وفي أكتوبر الماضي أنهت أديداس تعاونها مع مغني الراب. وساهمت مجموعة منتجات ييزي بحوالي 2ر1 مليار يورو في إيرادات أديداس و500 مليون يورو في أرباحها خلال العام الماضي.