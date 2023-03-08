المؤبد لصاحب مكتب رحلات والمشدد 10 سنوات لشقيقه لاتهامهما بقتل شخصين واستعراض القوة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة االأولى بالسجن المؤبد لصاحب مكتب رحلات، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات لشقيقه، لاتهامهما بقتل شخصين واستعراض القوة رفقة آخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبدالواحد بحيري، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 24506 لسنة 2017 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 3162 لسنة 2017 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "علي إ س"، أ. ع .م، 23 سنة، صاحب مكتب رحلات، مقيم بدائرة مركز قليوب، وم ع ا م"، 19 سنة، عامل، مقيم منطى دائرة مركز قليوب، و ف. م .إ، 17 سنة، عامل، مقيم منطى دائرة مركز قليوب، و"أ إ س"، و"أ م ع، و"محمود م ش"، بأنهم في يوم 8 / 10 / 2017، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، بأن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه "عبد الصبور أحمد عبد الصبور"، وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذي به حال حمل الأول السلاح موضع الاتهام الأول وذخائره وحمل الثاني السلاح موضع الاتهام الثاني وذخائره، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قد اقترنوا بتلك الجريمة بجريمة أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان: قتلوا عمدا المجني عليه "عبدالصبور أحمد عبد الصبور"، مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله؛ إثر خلاف سابق وأعدوا لذلك الغرض السلاحيين الناريين موضوع الاتهام الأول والثاني وذخائرهما وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفرو حتى أطلق الأول والثاني وابل من الأعيرة النارية من السلاحين إحرازهما، صوب المجني عليه فأحدثت الأعيرة النارية المطلوقة من السلاح إحراز الأول إصابة المجني عليه الموصوفة بالتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمون على مسرح الحادث الشد من أزرهما وإعانتهما علي إتمام تلك الجريمة واللوذ بالفرار.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه "محمد إبراهيم سيد بيومي"، بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتل المدعو "عبد الصبور أحمد عبد الصبور" وأعدوا لذلك الغرض السلاحين النارين موضوع الاتهامين الأول والثاني وذخائرهما وتوجهوا إلي الأخير في المكان الذي أيقنوا تواجده فيه، وما أن ظفروا بالمدعو "عبد الصبور أحمد عبد الصبور" حتي أطلق الأول والثاني وابلاً من الأعيرة النارية صوبه إلا أن أحد الأعيرة المطلوقة من السلاح الناري "فرد خرطوش" إحراز المتهم الثاني حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه حال تواجد برفقتهم للشد من أزرهم فأحدث إصابته الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد باقي المتهمون علي مسرح الحادث للشد من أذرهما وإعانتهما على إتمام تلك الجريمة واللوذ بالفرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والمتهم الثاني أحرز سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" بغير ترخيص، والمتهمان الأول والثاني أحرزا ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.