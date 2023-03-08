الصين قلقة من خطط توقف رئيسة تايوان في الولايات المتحدة

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن قلقها البالغ إزاء خطط توقف رئيسة تايوان تساي إنج وين في الولايات المتحدة وطلبت من واشنطن توضيحا في هذا الشأن، وذلك وسط تقارير عن أنها ستلتقي رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الرؤساء التايوانيين بمن فيهم تساي لديهم سجل سفر عبر الولايات المتحدة في طريقهم إلى دول أخرى عادة لمدة يوم أو يومين، على الرغم من أن الحكومة الأمريكية تجنبت بشكل عام لقاء كبار المسئولين التايوانيين في واشنطن.

بدوره، قال المكتب الرئاسي في تايوان - في بيان مقتضب ردا على ما قال إنها استفسارات إعلامية عن زيارات تساي الخارجية - "إن ترتيبات المرور قائمة منذ سنوات عديدة"، وذلك دون ذكر الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وأضاف المكتب "في الوقت الحالي، تقوم الإدارات المختلفة بالتواصل والاستعداد للخطط ذات الصلة وسيتم شرح تخطيط مسار الرحلة في الوقت المناسب بعد الانتهاء من وضعها".

وفي حديثها في بكين، قالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إنهم قلقون للغاية بشأن هذه الأنباء وأضافت "لقد قدمنا ​​احتجاجا للجانب الأمريكي وطلبنا منه التوضيح".

وأكدت أن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، مضيفة "لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية التصميم القوي للحكومة والشعب الصيني على حماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها".

يشار إلى أن الصين قد رفضت دعوات لإجراء محادثات من تساي منذ أن تولت منصبها في عام 2016، معتبرة أنها انفصالية.

وتعد تايوان مصدر دائم للخلاف بين بكين وواشنطن حيث قال وزير الخارجية الصيني يوم أمس (الثلاثاء) إن تايوان هي الخط الأحمر الأول الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية-الأمريكية.