استمرار إغلاق مصافي تكرير شركتي توتال وإكسون

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استمر إغلاق مصافي تكرير النفط التي تديرها شركتا توتال إنيرجيز الفرنسية وإكسون موبيل الأمريكية في فرنسا، لليوم الثاني على التوالي، بسبب إضرابات العمال احتجاجا على تعديل قانون التقاعد الفرنسي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإضرابات العمالية التي بدأت امس حالت دون وصول الشاحنات إلى المصافي لنقل المنتجات منها.

وذكرت شركة إكسون أن 10 عمال في مصفاة جرافينشو و13 في مصفاة فو انضموا إلى الإضراب.

في الوقت نفسه يتواصل العمل في المحطات الداخلية التابعة لشركة إكسون في فرنسا وتواصل نقل الوقود إلى محطات تموين السيارات.

وفي وقت سابق من اليوم قالت شركة توتال، إن مصافيها مازالت مغلقة بسبب الإضرابات.

وبحسب بيانات بلومبرج فإن حوالي 40% من إجمالي طاقة التكرير في فرنسا كانت خارج الخدمة قبل بدء الإضراب.