 العراق.. إنقاذ طفل مختطف واعتقال خاطفه في بغداد بعد مطاردة سريعة - بوابة الشروق
الجمعة 8 مارس 2024 5:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

العراق.. إنقاذ طفل مختطف واعتقال خاطفه في بغداد بعد مطاردة سريعة

وكالات
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 5:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 5:10 ص

أعلنت شرطة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد مساء الخميس إلقاء القبض على متهم اختطف طفلا ضمن منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة.

وذكر المصدر لوكالة "شفق نيوز" أن معلومات وردت عن قيام أحد الأشخاص بخطف طفل من داخل عجلة والدتة ضمن منطقة الشعلة الدوانم. 

وأضاف أن دوريات مشتركة من مركز شرطة شهاب التميمي ودوريات نجدة الشعلة، وعقب تحرك سريع وتطويق للمنطقة وعملية تفتيش دقيق، لاحظت المتهم وهو يقوم برمي الطفل.

وأكد المصدر أن دوريات النجدة تمكنت وبعد مطاردة المتهم من القبض عليه وإيداعه التوقيف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك