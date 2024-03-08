صرح محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، بأنّ الإقبال على شهادات الادخار الجديدة ذات العائد السنوي المتناقص 30% وشهادة الـ3 سنوات ذات عائد شهري ثابت 21.5%، والتي أصدرهما بنكا مصر والأهلي يوم الأربعاء الماضي، «كبير جدًا.. ومنقطع النظير».



وأشاد خلال تصريحات لـ«Extra News» مساء اليوم الجمعة، بقرارات البنك المركزي التي اتخذها يوم الأربعاء الماضي واصفها إياها بـ«الجريئة»، مؤكداً أنها تصب في مصلحة الاقتصاد المصري.



وأوضح أن الإقبال من المؤسسات العالمية والأفراد على بيع الدولار وربطه بشهادات بالجنيه المصري أو أذون خزانة على مدى اليوميين الماضيين «كبير جدًا».



وأكد أن قرارات البنك المركزي أدت إلى عودة الثقة بالاقتصاد المصري وتغير كامل 360 درجة في السوق خلال فترة قصيرة بعد فترة من الشائعات وعدم اليقين التي أثرت على الاقتصاد والجنيه المصري.



وأضاف أن شهادات الادخار ذات العائد السنوي 27% والعائد الشهري 23.5% لمدة عام، التي طرحتها البنوك الحكومية يناير الماضي مستمرة، موضحا أن الشهادات الجديدة توفر للعميل خيار ربط وديعته بشهادة لمدة 3 سنوات بدلا من عام واحد.