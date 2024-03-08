روسيا تسقط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فولجوجراد و بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 11 طائرة مسيرة فوق مقاطعة فولجوجراد بجنوب روسيا، كما أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، غربي البلاد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الروسية"، "حيث تمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود، فضلا عن تدمير 11 طائرة مسيرة فوق فولجوجراد المنطقة"، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأنه تم إسقاط 4 طائرات مسيرة أخرى فوق منطقة فولجوجراد أيضا، صباح اليوم الجمعة.

وبحسب حاكم منطقة فولجوجراد، أندريه بوشاروف، لم تقع أي أضرار أو دمار جراء الهجوم.