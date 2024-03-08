احتجاجات في أمستردام ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي

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احتجت المساجد فى هولندا الهولندية، اليوم الجمعة، على حضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج افتتاح متحف الهولوكوست الوطني في أمستردام.

وقالت المنظمة الجامعة للمساجد في أمستردام اليوم الجمعة، إن الزيارة لم تلق ترحيبا نظرا لدوره في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وُطلب من الملك فيليم ألكسندر عدم استقبال هرتسوج، وتمت الدعوة إلى مظاهرات ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يفتتح الملك متحف الهولوكوست في العاصمة الهولندية يوم الأحد.

ومن المقرر أيضا أن يحضر الحفل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، ورئيسة المجلس الاتحادي الألماني، مانويلا شفيسيج. وساهمت ألمانيا بنحو 4 ملايين يورو (4ر4 مليون دولار) في تكاليف المتحف.

ويعتزم رئيس الوزراء مارك روته لقاء هرتسوج يوم الأحد لمناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ووصفت جمعية المساجد هرتسوج بأنه شخصية "مثيرة للجدل للغاية"، وأشارت إلى تصريحات أدلى بها تتعلق بحرب غزة.

وتردد أيضا أنه كتب عبارة "أنا أثق بك" على قذيفة مدفعية في نهاية العام الماضي، قبل إطلاقها على منطقة مكتظة بالسكان.