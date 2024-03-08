يقدم الإعلامي عمرو الليثي يوم غد السبت، حلقة استثنائية من برنامجه "واحد من الناس" على قناة "الحياة" مع نجوم مسلسل "المعلم" من داخل لوكيشن التصوير.

تكشف الحلقة كواليس المسلسل المقرر عرضه بعد أيام في الموسم الرمضاني الجديد، كما تسلط الضوء على أهم القضايا التي يناقشها المسلسل وتفاصيل أدوار الفنانين، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

"المعلم" يعرض على قناة "الحياة" خلال شهر رمضان المبارك، وهو من بطولة مصطفي شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.