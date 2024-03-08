إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب سيارة أجرة بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوي

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق القاهرة- الفيوم الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق القاهرة- الفيوم، ووجود مصابين

انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة أجرة بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 8 مواطنين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.