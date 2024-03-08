المملكة المتحدة تتعهد بدعم مالي للتعامل مع الهجرة غير الشرعية من ليبيا

تعهدت المملكة المتحدة بتقديم مبلغ مليون جنيه استرليني(3ر1 مليون دولار)، كجزء من اتفاق، لإعادة الليبيين إلى وطنهم.

وقالت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن هذا التمويل سيساعد في معالجة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وسط وصول قياسي للمهاجرين، الذين يتوجهون إلى أوروبا من شمال أفريقيا، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الجمعة.

وأعلن وزير الهجرة غير الشرعية، مايكل توملينسون، عن حزمة التمويل، بعد زيارة إلى البلاد، في وقت سابق هذا الأسبوع.

وذكرت الوزارة أن هذا التمويل "سيدعم حماية المهاجرين في ليبيا وسيساعد في منع الرحلات إلى أوروبا، من خلال معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية ،وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية".

وأضافت الوزارة أن أكثر من 150 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا، بحرا، العام الماضي، بعد أن عبروا البحر المتوسط وهو رقم قياسي على الإطلاق، حيث إن الكثير من هؤلاء انطلقوا من ليبيا.