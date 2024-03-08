 أمن أسوان يهاجم أوكار العناصر الإجرامية في قرية 7 قبلي بكوم أمبو - بوابة الشروق
الجمعة 8 مارس 2024 9:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أمن أسوان يهاجم أوكار العناصر الإجرامية في قرية 7 قبلي بكوم أمبو

حمادة بعزق:
نشر في: الجمعة 8 مارس 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 8 مارس 2024 - 9:49 م

هاجمت قوات أمن أسوان مدعومة بمجموعات قتالية، اليوم الجمعة، عددا من أوكار العناصر الإجرامية في قرية 7 قبلي بمدينة كوم أمبو.

يأتي ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين، من الفزع والرعب الذي يتسبب فيه بعض العناصر الإجرامية.

كانت قوات الأمن مصحوبة بنحو 10 مدرعات وسيارة شرطة، داهمت أوكار العناصر الإجرامية ومطاردتهم وسط الزراعات، حيث تمكنت من ضبط كمية من المخدرات والأسلحة.

وكانت الحملة قد لاقت استحسانا من قبل أهالي القرية، مطالبين بتكرار مثل تلك الحملات التي تصيب الخارجين عن القانون بالشلل وتجعلهم يلتزمون أوكارهم بعيدا عن أهالي القرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك