أمن أسوان يهاجم أوكار العناصر الإجرامية في قرية 7 قبلي بكوم أمبو

هاجمت قوات أمن أسوان مدعومة بمجموعات قتالية، اليوم الجمعة، عددا من أوكار العناصر الإجرامية في قرية 7 قبلي بمدينة كوم أمبو.

يأتي ذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين، من الفزع والرعب الذي يتسبب فيه بعض العناصر الإجرامية.

كانت قوات الأمن مصحوبة بنحو 10 مدرعات وسيارة شرطة، داهمت أوكار العناصر الإجرامية ومطاردتهم وسط الزراعات، حيث تمكنت من ضبط كمية من المخدرات والأسلحة.

وكانت الحملة قد لاقت استحسانا من قبل أهالي القرية، مطالبين بتكرار مثل تلك الحملات التي تصيب الخارجين عن القانون بالشلل وتجعلهم يلتزمون أوكارهم بعيدا عن أهالي القرية.