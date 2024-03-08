أبو عبيدة: شعبنا يقف أمام عدوان صهيوني أمريكي غير مسبوق في التاريخ

قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مساء اليوم الجمعة، إن معركة طوفان الأقصى تدخل اليوم و"هذه الحرب الهمجية على شعبنا" شهرها السادس، و"لا يزال العدو المجرم يمارس ضد شعبنا محرقة نازية حقيقية، قتل وتجويع وتشديدها، وتدميرا، ويحتقر كل قوانين العالم وأدبياته وأنظمته البائسة التي تقف عاجزة أمام كيان محتل غاصب مجرد من كل قيم إنسانية".



وأضاف أن "شعبنا يقف أمام عدوان أمريكي صهيوني غير مسبوق في التاريخ، لتؤسس هذه المعركة بقدر الله تعالى في مرحلة جديدة، ليس على مستوى غزة وفلسطين، بل على مستوى العالم، مرحلة عنوانها أن الحق لا ينتزع إلا بالقوة والسلاح، وأن على كل طالب حق ألا ينتظر سرابا من قوى دولية تمرست على قهر الشعوب استعباد الأمم".



وأشار إلى أن "المجتمع الدولي وقوانينه البالية مصممة لحماية الظلم والقهر والعدوان بسطوة القوة الباطشة الباغية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، ولقد فهم شعبنا ومقاومتنا هذه المعادلة مبكرا، لذلك كانت مقاومة شعبنا وثورته المتجددة، ولذا كانت ملحمة السابع من أكتوبر التي جاءت ردا على عدوان متواصل منذ عقود، بلغ ذروته في محاولة تهويد وهزم واستفزاز لمشاعر كل المسلمين".