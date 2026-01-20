قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن اللجنة العليا للمسئولية الطبية لم تستقبل شكاوى ضد الأطباء بشكل مباشر حتى الآن، موضحا أنها تتلقاها عبر التحويل من جهات التحقيق التي تحيل القضايا إليها بشكل واضح.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن طبيعة الشكاوى الحالية هي نفسها التي كانت موجودة قبل إقرار قانون المسئولية الطبية، وتتمثل في «ادعاءات بالتقصير»، مشيرا إلى إحصائية لعامي 2023 و2024 تفيد بأن عدد الشكاوى التي حولت إلى القضاء يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 قضية.

وأضاف أن 81% من هذه الشكاوى «ليس لها علاقة بالأخطاء الطبية»، مشيرا إلى أن «هذه النسب ما زالت قائمة.. والكثير من الشكاوى هي بالأساس ليست أخطاء طبية».

ولفت إلى أن بعضها يكون مضاعفات طبية واردة، أو ناتجا عن سوء فهم من المريض لإجراء طبي سليم تم اتخاذه حفاظا على سلامته، مثل وضع المريض في وضعية معينة بالسرير، مشيرا إلى أن «الناس تتعامل أحيانًا مع سوء المعاملة على أنه خطأ طبي».

ونوه إلى أن «الوعي الجمعي توسع كثيرا في تعريف الخطأ الطبي، موضحا أن تعامل أحد أفراد الفريق الطبي بصورة غير لائقة، أو بخشونة، يشتكي منه المريض على أنه خطأ طبي، في حين أنه لا يُصنف كذلك.

وأكد أن سوء المعاملة يندرج تحت «الأخطاء الإدارية»، مشيرا إلى وجود كود للموظف العام يجب الالتزام به، وهذا الكود ينطبق على الطبيب وغير الطبيب؛ ولكنه لا يدرج تحت بند الخطأ الطبي.