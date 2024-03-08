رئيس الغرف التجارية: انخفاض أسعار بعض السلع تدريجيا بعد الإعلان عن التعويم

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حدوث انخفاض في أسعار بعض السلع خلال الفترة الماضية، مثل الزيوت، قائلا إن بعض السلع الأخرى بدأت تنخفض تدريجيًا بمجرد الإعلان عن «التعويم».

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» مساء اليوم الجمعة، أن السياسة النقدية الجديدة للبنك المركزي أعادت الثقة إلى السوق، موضحاً أن الأسبوعين الأولين بعد تحرير سعر الصرف عادة ما يشهدان نوعا من الترقب حول انعكاسات القرارات النقدية على السوق.

وتوقع أن يشعر المواطن بارتياح بالنسبة لتضخم الأسعار خلال فترة زمنية قريبة، قائلا إن السوق يشهد نوعًا من التباطؤ في حركة البيع والشراء في التوقيت الحالي حيث لا يزال السوق بحاجة إلى بعض الوقت للتعرف على آليات النظام الجديد.

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يجذب المزيد من استثمارات الجديدة سواء المباشرة أو على مستوى الاستثمارات قصيرة الأجل (الأموال ساخنة)، والتي ستنعكس بدورها على «ارتفاع دخل المواطن وتحسين مستوى معيشته خلال السنة القادمة».

وأوضح أن المشكلة الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع مستويات التضخم في الفترة الماضية لم تكن انخفاض قيمة الجنيه المصري بقدر ما كانت نقص في العرض مقابل الطلب، مؤكدا أن السوق سيعيد تسعير منتجاته وفقا للسياسة النقدية الجديدة خلال الفترة المقبلة مع تحقيق التوازن في السوق.