متحدث الحكومة: المفاوضات جارية للحصول على قرض مماثل لصندوق النقد من الشركاء الدوليين

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة وقعت بالفعل على اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حيث تم زيادة حجم البرنامج إلى 8 مليار دولار.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، المذاع عبر شاشة «ONE» ، مساء الخميس، أن مصر بصدد عرض الاتفاق للحصول على الموافقة النهائية من مجلس إدارة الصندوق خلال الشهر الجاري.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن الحصول على قرض إضافي من صندوق الاستدامة البيئية بقيمة 1.8 مليار دولار، ليصبح إجمالي القرض 9.8 مليار دولار، مضيفا أن هناك عزمًا من الشركاء الدوليين، مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي؛ لتقديم قرض إضافي لمصر بتمويل ميسر بعد موافقة صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن المشاورات ما زالت جارية مع الشركاء الدوليين، مضيفا أن الحكومة تأمل أن يكون موازيًا لقيمة لقرض صندوق النقد الدولي لتمكين دعم الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة، منوها أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل القرض الإضافي بعد الانتهاء من المفاوضات.

وعلى صعيد أخر حول ما يتردد عن زيادة أسعار المشتقات البترولية، قال إن وزارة البترول الجهة المناسبة للإجابة على مراجعة أسعار المنتجات البترولية، مضيفا أن آلية التسعير الحالية تقضي بإجراء مراجعة دورية للأسعار.