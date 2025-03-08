الصين تفرض رسوما جمركية انتقامية على منتجات زراعية وغذائية كندية

أعلنت الصين، اليوم السبت، عن رسوم جمركية انتقامية عن بعض واردات المنتجات الزراعية والغذائية الكندية، بعدما فرضت كندا رسوما في أكتوبر على السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الصلب والألومنيوم.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التطبيق في 20 مارس، وفقا لبيان صادر عن لجنة التعريفة الجمركية التابعة لمجلس الدولة.

وسيتم فرض تعريفة إضافية بنسبة 100% على زيت بذور اللفت الكندي والبازلاء، وسيتم تطبيق تعريفة إضافية بنسبة 25% على لحم الخنزير والمنتجات المائية.

وتضاف التعريفات إلى توترات تجارية عالمية كبيرة بالفعل، حيث تم الإعلان عن فرض تعريفات جمركية من جانب كل من الولايات المتحدة والصين وكندا والمكسيك.

وتأتي هذه الرسوم ردا على أوتاوا التي فرضت تعريفة ضد الواردات الصينية في أكتوبر، من بينها ضريبة إضافية بنسبة 100% على جميع السيارات الكهربائية الصينية و25% على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال بيان السلطات الجمركية "على الرغم من معارضة الصين المتكررة والنصح بالعدول عن ذلك، اتخذت كندا تدابير تقييدية أحادية الجانب ضد السيارات الكهربائية والصلب والألومنيوم وغيرها من المنتجات المستوردة من الصين دون تحقيق، مما يقوض العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الكندية".