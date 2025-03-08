قال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، إنَّ ناديه لن يمنحه الوقت الذي حصل عليه المدرب ميكيل أرتيتا، لتغيير حظوظ آرسنال.

وتولى أرتيتا المهمة الفنية لآرسنال، خلفًا لأوناي إيمري في ديسمبر 2019، وأعاد بناء الفريق اللندني بعد فترة من الشك تحت أيدي المدربين الذي خلفوا آرسين فينجر، المدرب التاريخي للمدفعجية.

وتوج أرتيتا بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2020، واحتاج إلى 3 مواسم لإعادة آرسنال، إلى دوري الأبطال من جديد.

وقال أموريم قبل مواجهة آرسنال، الأحد المقبل في الجولة 28 من البريميرليج: "لن أحصل على الوقت الذي حظي به أرتيتا. أشعر بأن آرسنال ناد مختلف، لكن في هذا الجانب الطريقة التي تعامل بها أرتيتا (مع أزمات الفريق) تعد مصدر إلهام للجميع".

ويرى أموريم أنَّ المشاركة في الدوري الأوروبي تؤثر على البريميرليج أكثر من دوري الأبطال قائلًا: "الدوري الأوروبي أصعب من دوري الأبطال، ليس في المباريات، لكن في التعافي لخوض مباريات البريميرليج بنهاية الأسبوع، وعلينا التعامل مع ذلك".