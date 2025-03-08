ضغط اليوم الدراسي وعقد محاضرات أون لاين لانتهاء اليوم الدراسي بالجامعات قبل الإفطار بوقت كافِ في رمضان

عميدة إعلام القاهرة لـ"الشروق": خفض زمن المحاضرات من ساعتين لساعة.. وجامعة عين شمس تقر مواعيد عمل رسمية تنتهي الواحدة ظهرًا

أنهت الجامعات والمعاهد الاستعدادات النهائية لشهر رمضان، حيث قررت خفض وضغط ساعات اليوم الدراسي على حسب جدول كل كلية دراسية وطبيعة المادة الدراسية مع إمكانية عقد بعض المحاضرات أون لاين بحيث ينتهي اليوم الدراسي بوقت كاف قبل موعد الإفطار.

وقال نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام رفاعي، إن الكليات ستعدل اليوم الدراسي وضغط الجداول بصورة تتلائم مع طبيعة شهر رمضان، والأمر متروك للكليات.

وأضاف رفاعي خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن كل كلية يمكنها عقد بعض المحاضرات أون لاين وذلك طبقًا للوائح الكليات والتي تتيح عقد المحاضرات أون لاين بنسبة 30% وذلك منذ كوفيد 19.

وفي جامعة القاهرة، قالت عميدة كلية الإعلام، الدكتورة ثريا البدوي، إن مجلس الكلية المنعقد يوم 24 يناير قرر خفض زمن المحاضرات من ساعتين إلى ساعة واحدة فقط وأن تكون محاضرات طلاب الدراسات العليا أون لاين طوال الشهر مع إمكانية عقد محاضرات الأسبوعين الأول والأخير للطلاب أون لاين مراعاة لظروف الطلاب خصوصًا المغتربين والوافدين.

وأضافت عميدة إعلام القاهرة، خلال تصريحات لـ"الشروق" أنه سيتم مراعاة العمل للجهاز الإداري بتنظيم العمل بين الموظفين في كل إدارة وأيضًا العمال بذات الطريقة.

في سياق متصل، تبدأ جامعة عين شمس، تطبيق مواعيد العمل الرسمية الجديدة والصادر بها قرار من الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة خلال شهر رمضان، في إطار تنظيم العمل داخل الجامعة.

ووفقًا للقرار، فقد تم تحديد مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، مع التأكيد على عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال الشهر.

ووجه رئيس الجامعة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، متمنيًا للجميع شهرًا مباركًا.

في سياق قريب، قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غلق المنشأة المسماة "أكاديمية د. داليا داوود"، والكائنة في الدور الرابع بالعقار رقم (2) شقة رقم (41) شارع حسين عفيفي ـ متفرع من مكرم عبيد ـ مدينة نصر - محافظة القاهرة؛ لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث تقوم بمنح شهادات "دبلومات، ماجستير، دكتوراه" مزورة في مجالات "العلاج الطبيعي، الأشعة، التحاليل، التمريض، وغيرها".

كما تزعم منح كارنيهات وذلك بدون سند قانوني لغير المتخصصين، فضلًا عن إدعائها منح شهادات الدبلومة من البورد الأمريكي وموثقة من وزارة العدل، وشهادة من نقابة المهن التجميلية والخدمات الصحية اللاجراحية، ودبلومة التجميل اللاجراحي والليزر.

ووجه عاشور بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة في حال معاودة مزاولة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

يأتي ذلك في ضوء التقرير المقدم من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.