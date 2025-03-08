3 سنوات حبس لرجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بمعاقبة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة بالحبس لمدة 3 سنوات.

وكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة رجل أعمال إلى محكمة الجنح، بتهمة النصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، كان مقررًا صرفه في شهر فبراير.

وكشفت التحقيقات أن محمد مجدي أفشة لم يسلم المتهم مبلغ 13 مليون جنيه نقدًا، لكنه حرر له شيكًا مؤجل الدفع بالقيمة نفسها، وذلك لشراء سيارة خاصة، إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ولم يسلمه السيارة كما وعد.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قام بالاستيلاء على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوف بوعده ورفض أيضا رد الشيك.

وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من من لاعب النادي الأهلي، يتهم فيه رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وتم ضبط المتهم واحالته للنيابة العامة.