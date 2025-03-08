محافظ أسيوط يناقش الأفكار والمبادرات التي تساهم في تنمية المجتمع وحل المشكلات الراهنة

التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، عدداً من الشباب من مختلف الكيانات الشبابية بالمحافظة، ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع مختلف فئات المجتمع لعرض الأفكار والمبادرات التي تساهم في تنمية المجتمع وحل العديد من المشكلات الراهنة، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتواصل وتوحيد الرؤى نحو مستقبل أفضل وبناء المجتمع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفقا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

يأتي ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وأحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعاطف محمد معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط.



والتقى محافظ أسيوط بـ35 شابا وفتاة من مختلف الأعمار والمجالات، تمثل 15 كياناً شبابيا على مستوى المحافظة، مؤكداً أهمية تفعيل دور الشباب في المساهمة الفعالة في حل القضايا المجتمعية والاقتصادية التي تواجه المحافظة، مشيراً إلى أن الأفكار المبتكرة التي يطرحها هؤلاء الشباب ستكون لها آثار إيجابية على المدى الطويل في تحسين الأوضاع المحلية.

وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لدور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بمبادراتهم المختلفة التي تسهم في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية، مشدداً على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي ومحاربة الأفكار الهدامة، حيث إن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن، ولابد من تمكينهم وإتاحة الفرص لهم للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.



وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع الشباب مجموعة من المبادرات والاقتراحات، ووجه بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة لدعمها وتنفيذها في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن محافظة أسيوط ستظل دائماً داعمة لجميع المبادرات التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتقديم حلول مبتكرة لمختلف القضايا والتحديات.



واقترح أبوالنصر على الشباب بعض الأفكار لإقامة أنشطة تجارية وفنية وتسويقية لتحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، كما تم عرض عدة أفكار لحل مشكلة الباعة الجائلين من خلال الاستفادة من باكيات سوق الباعة الجائلين في بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بسعر الحقل والحد من الحلقات الوسيطة لتخفيض الأسعار.



كما أقترح على المشاركين فكرة إقامة صالون ثقافي يتيح لجميع المواهب الفنية من شباب المحافظة فرصة عرض أعمالهم والتفاعل مع الجمهور، بالإضافة إلى مبادرات لتجميل ودهانات القرى ومداخلها بهدف تحسين البيئة المحلية، ومن بين الأفكار التي تم طرحها أيضاً تنفيذ قناة على اليوتيوب بالتعاون مع مدرسة أحمد ضيف الله التكنولوجية، لتقديم دروس تعليمية وشرح لمختلف المواد الدراسية، في إطار تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم.



وفي خطوة لتعزيز الشراكة المجتمعية، تم إاقتراح إشراك الكيانات الشبابية في مجالس الآباء والأمناء بالمحافظة، بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والمجتمع المحلي.

وفي نهاية اللقاء، أشاد محافظ أسيوط بالجهود الكبيرة التي بذلها الشباب في طرح هذه الأفكار التي تعكس حرصهم على النهوض بالمجتمع، مشيراً إلى أن هذه المبادرات ستحظى باهتمام خاص من المحافظة من أجل تحقيق أكبر استفادة للمواطنين، مؤكدًا استمرار التواصل مع الشباب لإشراكهم في اتخاذ القرارات التي تؤثر في مستقبلهم ومستقبل وطنهم.