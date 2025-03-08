معهد بحوث العيون يعقد الامتحانات النهائية لإتمام شهادة زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو

نجح معهد بحوث أمراض العيون، في عقد امتحانات "الجزء النهائي" (شفوي وعملي وإكلينيكي)؛ لإتمام شهادة زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو، التي تُعد أكبر شهادة معتمدة عالميًا في مجال طب وجراحة العيون.

وأكد الدكتور مصطفى محمود رئيس المعهد، عقد الدورة التاسعة لامتحانات زمالة كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو، وطب وجراحة العيون Royal College of Glasgow، خلال الفترة من (17 إلى 20 فبراير الماضي)، بحضور الدكتور هشام علي نائب رئيس المعهد، وبلغ عدد المتقدمين في هذه الدورة 40 طبيبًا، بحضور 13 أستاذًا من كلية الأطباء والجراحين الملكية في جلاسكو.

ويُعد معهد بحوث أمراض العيون، أول جهة بحثية وطبية في مصر تنجح في عقد هذه الامتحانات، كهدف قومي يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لامتحانات الزمالة في طب وجراحة العيون.

وأجريت الامتحانات، 3 مرات سنويًا في أعوام (2022، و2023، و2024) بالمقر الإقليمي للزمالة البريطانية، الذي تم إنشاؤه بالمعهد بدعم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتجهيز المقر بـ4 عيادات للجزء الإكلينيكي، وقاعة كبرى للجزء الشفوي بها ست لجان.

وثمّن رئيس المعهد، جهود فريق العمل للخروج بالامتحان بصورة مشرفة تليق بجمهورية مصر العربية، حيث يضاهي ما قدمه المعهد من تجهيزات ما تقدمه مراكز الامتحانات في العالم ودول الشرق الأوسط، وسط إشادة من الممتحنين والأطباء المتقدمين للامتحان، بتجهيزات المعهد وحسن ودقة التنظيم.