الخارجية الفلسطينية: إعلان سموتريتش بشأن تقسيم الضفة تحد سافر من ثلة مجرمة

- ندعو المجتمع الدولي لوقف مشروع التطهير العرقي

حذر السفير الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشئون السياسية، من «المخاطر الكبيرة» المترتبة على المشروع الاستيطاني لتقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، مشددا أنها تمثل «تحديا للمجتمع الدولي» الذي يرفض سياسات الأبارتايد والتطهير العرقي والاستعمار.

ووصف خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الخميس، إعلان الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ومن وصفها بـ «الثلة المجرمة من مجرمي الحرب الإسرائيليين» بأنه «إعلان تحريضي استعماري عنصري» موجه ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن هذه السياسات «تهدد الأمن والسلم والاستقرار» في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن القضية ليست جديدة، بل هي جزء من محاولات الاحتلال المستمرة لـ «التغول بمشروعه الاستعماري» على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، موجها سؤاله إلى المجتمع الدولي: «إسرائيل قوة احتلال خارجة عن القانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي أن يأخذ خطوات عملية فاعلة من أجل معاقبتها، ووقف ما تريد أن تقوم به إسرائيل».

واعتبر أن الممارسات الإسرائيلية الحالية هي «تحد لمؤتمر حل الدولتين» ولكل الدول المشاركة فيه، والتي أكدت أن أمن الشرق الأوسط مرتبط بـ «حماية الجغرافيا والديموغرافيا للشعب الفلسطيني»، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع ما تسعى إليه «الثلة المجرمة في الحكم في إسرائيل».

ودعا المجتمع الدولي، إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف المشروع الصهيوني الاستعماري الذي «فشل منذ 77 عاما، وسوف يفشل كذلك الآن».

وتساءل: «لا نعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة تحلم بالوعود الإلهية، نحن كشعب فلسطيني لا نؤمن بها، نحن أصحاب هذه الأرض وملاكها، ولا وعود ولا غير وعود، القانون الدولي هو لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والطبيعية».

وقال وزير المالية الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إن العمل سيبدأ في مشروع استيطاني مؤجل منذ فترة طويلة سيقسم الضفة الغربية، ويفصلها عن القدس الشرقية، في خطوة وصفها مكتبه بأنها «ستدفن» فكرة إقامة دولة فلسطينية.

ودعا سموتريتش، الخميس، إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء 3401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذا المشروع الاستيطاني الاستراتيجي والمسمى E1 سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائيا دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي.

وأضاف: «في هذا اليوم المهم، أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، والتخلي نهائيا عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول سبتمبر لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به».