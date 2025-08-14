ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مباراة الإسماعيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام الإسماعيلي، لحساب منافسات الدوري العام.

ويواجه نادي بيراميدز فريق الإسماعيلي في التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل نادي بيراميدز لمباراة اليوم أمام الإسماعيلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - محمود مرعي - أحمد سامي - الشيبي

خط الوسط: محمد رضا بوبو - مهند لاشين - بلاتي توريه

خط الهجوم: إيفرتون دا سيلفا - فيستون ماييلي - عبد الرحمن مجدي.

كما يتواجد على مقاعد بدلاء نادي بيراميدز كلًا من: محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود زلاكة - مصطفى زيكو - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي.