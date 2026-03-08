قطر تعلن استئنافا جزئيا للعمل حضوريا بالمؤسسات بدءا من الاثنين

أعلنت قطر، الأحد، استئنافا جزئيا للعمل حضوريا من المؤسسات بنسبة 30 بالمئة، بدءا من الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن عن الاستمرار في تطبيق نظام العمل عن بُعد بما لا يتجاوز 70 من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة".

وأشارت الوكالة إلى "إعطاء الأولوية للأمهات والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما لا يؤثر على متطلبات العمل".

ووجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء القطري، وفق الوكالة، بأن يباشر 30 بالمئة من الموظفين أعمالهم من مقار عملهم، اعتباراً من الاثنين حتى إشعار آخر".

وفي 28 فبراير الماضي، وجهت الأمانة العامة بالعمل عن بعد لكل الموظفين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وحتى إشعار آخر، في ظل الأوضاع الأمنية الإقليمية.

وتتعرض قطر إلى جانب عدة دول عربية منذ 28 فبراير الماضي لهجمات إيرانية، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما مشتركا على إيران.

وتأتي هذه الهجمات رغم إعلان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في خطاب متلفز السبت، وقف استهداف الدول المجاورة ما لم تُشن هجمات على إيران من أراضي تلك الدول.

وتقول طهران، إنها لا تستهدف دولًا بعينها، بل القواعد الأمريكية في المنطقة، غير أن هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.