وزير الإعلام الباكستاني: مقتل 583 من عناصر حركة طالبان الأفغانية وإصابة 795 خلال عملية غضب الحق

قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم الأحد، أن 583 من عناصر حركة طالبان الأفغانية قتلوا وأصيب أكثر من 795 آخرين، خلال عملية "غضب الحق" الجارية، والتي تم إطلاقها ردا على ما وصفته إسلام آباد بأنه "عمل غير مبرر" من الجانب الآخر من الحدود الأفغانية.

وكان قد تم إطلاق عملية غضب الحق الأسبوع الماضي، في أعقاب تجدد الاشتباكات على طول الحدود بين باكستان وأفغانستان، بعد أن أطلقت قوات طالبان الأفغانية النار على العديد من المواقع، مما دفع إلى رد عسكري سريع من قبل باكستان، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الأحد.

وانخرطت الدولتان المتجاورتان في أعمال عدائية متصاعدة على طول الحدود منذ ذلك الحين. واشتدت حدة الاشتباكات بعد أن شنت أفغانستان هجوما حدوديا ردا على غارات جوية باكستانية سابقة استهدفت مواقع "الإرهابيين".

وقال تارار، في معرض تقديمه لملخص خسائر نظام طالبان الأفغانية، حتى الساعة الرابعة مساء اليوم الأحد، إن قوات الأمن دمرت 242 نقطة تفتيش واستولت على 38 نقطة أخرى، خلال العملية.

وأضاف أنه تم استهداف 64 موقعا في جميع أنحاء أفغانستان بشكل فعال في غارات جوية كجزء من الحملة.