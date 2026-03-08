الشرطة النرويجية ترجح العمل الإرهابي في انفجار السفارة الأمريكية بأوسلو

رجّحت الشرطة النرويجية، أن يكون الانفجار الذي وقع ليلا في السفارة الأمريكية بأوسلو عملا إرهابيا.

ولحقت بالسفارة في العاصمة النرويجية أضرار طفيفة جراء الانفجار الذي وقع فجر الأحد، دون وقوع إصابات.

وقال فرود لارسن، رئيس وحدة التحقيقات والاستخبارات المشتركة في الشرطة، لهيئة الإذاعة النرويجية العامة (إن آر كيه): "إحدى الفرضيات المطروحة هي أنه عمل إرهابي، لكننا لم نحسم الأمر تماما"، بحسب هيئة البث البريطانية "بي بي سي".

وأكدت السلطات النرويجية أنها على اتصال بالدبلوماسيين الأمريكيين، وأن تحقيقا جارٍ في الحادث. ولم يصدر أي تعليق من الدبلوماسيين الأمريكيين.

في حديثه مع قناة "إن آر كيه" في وقت لاحق من يوم الأحد، أكد لارسون على ضرورة "أن نكون منفتحين على احتمال وجود أسباب أخرى وراء ما حدث".

وفي بيان سابق، ذكرت الشرطة النرويجية أنه تم إرسال "موارد كبيرة" إلى المنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية حوالي الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي يوم الأحد (منتصف الليل بتوقيت جرينتش).

وأضاف البيان: "الشرطة على تواصل مع السفارة، ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات".

وصرح مايكل ديليمير، قائد فريق الاستجابة الشرطية، لقناة إن آر كيه بأن الانفجار وقع عند المدخل العام للمبنى.