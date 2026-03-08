رئيس الصومال يوقع النسخة الجديدة من الدستور بعدما ظل معلقا لسنوات

وقّع رئيس الصومال حسن شيخ محمود، الأحد، على النسخة الجديدة من الدستور الفيدرالي، وذلك بعد إقرارها من مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة في العاصمة مقديشو، عقب سنوات من اعتمادها بشكل مؤقت.

ويُعد هذا التطور خطوة فعالة نحو إرساء إحدى الركائز الأساسية لبناء مؤسسات الدولة في البلاد.

وقال الرئيس شيخ محمود، في كلمة ألقاها أمام الصحفيين أثناء توقيعه على النسخة الدستورية الجديدة: "ابتداءً من اليوم سنقوم بتفعيل الدستور الجديد في جميع المؤسسات الحكومية الفيدرالية"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأضاف أن "الدستور سيكون مرجعًا أساسيًا لتطوير أنظمة الدولة، وتوفير حماية خاصة لحقوق المواطنين" في البلاد.

وتابع شيخ محمود: "أنهينا رحلة طويلة من تعليق وتعديل الدستور، الذي ظل مؤقتًا لأكثر من عقد".

وأكد أن مجلسي الشيوخ والنواب "بذلا جهدًا مشكورًا لإنجاز هذا العمل الجليل".

​​​​​​​يأتي هذا في وقت يواجه الرئيس معارضة شديدة من الكتلة المعارضة، إلى جانب الرئيسين الأسبقين محمد عبد الله فرماجو وشريف شيخ أحمد، الذين رفضا بشكل رسمي هذا التعديل، مشيرين إلى أنه إجراء أحادي الجانب، ولن يكون مقبولًا من قبلهم ما لم يحظَ بتوافق شامل.

وحضر مراسم توقيع الدستور كلا من رئيس مجلس الشعب آدم محمد نور (مدوبي)، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبد الله، إضافة إلى أعضاء لجان تعديل الدستور.