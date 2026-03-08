كولومبيا تنتخب برلمانا جديدا وسط مخاوف من العنف السياسي وتشكيك رئاسي في نظام التصويت

أدلى الكولومبيون بأصواتهم، اليوم الأحد، لانتخاب كونجرس (برلمان) جديد، وكذلك لاختيار مرشحين من ثلاثة ائتلافات سياسية كبرى في تصويت تمهيدي يشبه الانتخابات الأولية، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل.

وجرت الانتخابات وسط حالة تأهب مرتفعة بسبب مخاوف من العنف السياسي في أنحاء البلاد الواقعة في أمريكا الجنوبية، ولا سيما في المناطق الريفية التي تهيمن عليها جماعات مسلحة غير قانونية، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وفي الوقت نفسه، أثار الرئيس جوستافو بيترو، أول رئيس ذي توجه يساري في البلاد، شكوكا بشأن نظام برمجيات الانتخابات في كولومبيا، مشيرا إلى الانتخابات التشريعية لعام 2022، عندما حصل تحالفه السياسي "الميثاق التاريخي" على أكثر من 390 ألف صوت إضافي بعد إعادة فرز الأصوات. وعزا هذا التغير إلى وجود مراقبين للانتخابات.

ويحق لنحو 41 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم، حيث تجرى عدة أحزاب مشاورات داخلية لاختيار مرشحيها في الانتخابات الرئاسية.

وتجرى انتخابات اليوم لتجديد 103 مقاعد في مجلس الشيوخ من الكونجرس الكولومبي المؤلف من غرفتين، و 183 مقعدا من مجلس النواب لفترة 2026-2030.

ومن المتوقع صدور أول النتائج الأولية مساء اليوم الأحد.

يذكر أن كولومبيا تجرى عادة الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، مما يقدم دلالة أولية على المعسكرات السياسية التي من المرجح أن تهيمن في الحملات الانتخابية المقبلة.

ويمثل التصويت هذا العام مقياسا لقوة تحالف بيترو قبل نهاية فترة رئاسته، والدعم السياسي الذي سيحظى به مرشحه في السباق الرئاسي لخلافته.



