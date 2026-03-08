الجيش الأمريكي يوجه تحذيرا أمنيا للمدنيين في إيران

أصدر الجيش الأمريكي تحذيرا أمنيا للمدنيين في إيران، معلنا أنه لا يستطيع ضمان سلامة القاطنين قرب المنشآت التي تستخدمها إيران لأغراض عسكرية.

وفي بيان نشرته الأحد، وجّهت القيادة المركزية الأمريكية تحذيرا أمنيا للمدنيين الإيرانيين بدعوى أن سلطاتهم "تعرّض حياتهم للخطر" في ظل الهجمات الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة.

وتضمن البيان اتهامات لطهران بأنها "تختار مناطق مدنية مكتظة بالسكان" لشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، واستخدامها لأغراض عسكرية.

وأشار إلى أن تلك المناطق يمكن أن تصبح "أهدافا عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي".

وذكر البيان أن "القوات الأمريكية تدعو المدنيين في إيران بشدة إلى البقاء في منازلهم".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما ضد إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج العربي والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.