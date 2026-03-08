مصادر لـ سي إن إن: حلفاء خارج البيت الأبيض ضغطوا باتجاه الحرب مع إيران

أفادت ستة مصادر لشبكة "سي ان ان" الأمريكية بأن أصواتًا مؤيدة لخيار الحرب مع إيران برزت بقوة من حلفاء خارج البيت الأبيض، في وقت كان فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية الدخول في مواجهة عسكرية مع طهران.

وبحسب المصادر، فإن هذه المواقف الداعمة للتصعيد طغت تدريجيًا على الدعوات التي كانت تحث الإدارة الأمريكية على توخي الحذر.

وأضافت المصادر إلى أنه جانب نائب الرئيس جي دي فانس، عرض رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين التداعيات السلبية المحتملة لأي ضربة ضد إيران، بحسب موقع الشرق الإخباري.

أما وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي كان مشغولاً أصلاً بإدارة تداعيات عملية يناير الماضي في فنزويلا، فقدم دعماً محدوداً في البداية. في حين كانت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض، تركز خلال الأشهر الأخيرة على الملفات السياسية الداخلية، والتخطيط لمعركة انتخابات منتصف الولاية، مع قلقها من أن سياسات ترامب الخارجية طغت على أولويات الداخل.

ورغم هذه التحفظات، لم يبدِ فانس ومسؤولون كبار آخرون مقاومة كبيرة للحرب عندما باتت تبدو حتمية، إذ قضوا الفترة التي سبقت هجوم 28 فبراير في تنفيذ رغبات ترمب بسرعة بدل محاولة تغييرها.

صراع بلا نهاية واضحة

ويحاول كبار مساعدي ترامب الآن صياغة استراتيجية طويلة الأمد لصراع لا يملك نهاية واضحة، لكنه يحمل مخاطر كبيرة على رئاسة ترمب وعلى طموحات بعضهم السياسية المستقبلية.

وأثار دعم فانس للحرب قلق الجناح الجمهوري المناهض للتدخل العسكري الذي أمضى سنوات في بنائه، إذ يغامر عملياً بفرصه في انتخابات 2028 على أساس تحقيق نصر سريع في الشرق الأوسط مع أقل قدر ممكن من الخسائر الأمريكية .

أما بالنسبة لوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره المنافس الرئيسي لفانس على ترشيح الحزب الجمهوري في 2028، فإن حرباً طويلة قد تهدد السمعة الإيجابية التي بناها بعد سلسلة من التحركات الناجحة في السياسة الخارجية.

وتعرض روبيو لانتقادات سريعة عندما قال إن إسرائيل دفعت الولايات المتحدة إلى ضرب إيران، قبل أن يتراجع عن تصريحه في اليوم التالي بعد أن خالفه ترمب علناً.