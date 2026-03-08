الجيش الإيراني يعلن استهداف حيفا وتل أبيب وقواعد أمريكية بالكويت

أعلن الجيش الإيراني، الأحد، أنه شنّ هجمات على أهداف إسرائيلية في مدينتي حيفا وتل أبيب وقواعد أمريكية في الكويت باستخدام طائرات مسيرة انتحارية.

وقال في بيان: "خلال الساعات القليلة الماضية، نفّذت القوات الجوية والبحرية للجيش عمليات جوية باستخدام طائرات مسيرة متنوعة، استهدفت نقاطاً محددة في حيفا وتل أبيب، فضلاً عن مراكز وقواعد أمريكية في معسكر عريفجان بالكويت".

وذكر أن الهجمات استهدفت مستودعات ذخيرة ومعدات ومواقع دفاعية ومراكز لجمع المعلومات الاستخباراتية ونقاط تجمع.

وتشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.

ومنذ فجر 28 فبراير الماضي، تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.