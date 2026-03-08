مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعلن استهداف وتدمير 4 رادارات لمنظومة ثاد الأمريكية خلال الساعات الماضية

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني إبراهيم ذو الفقاري، استهداف وتدمير 4 رادارات لمنظومة ثاد الأمريكية خلال الساعات الماضية.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، اليوم الأحد، إن منظومات «ثاد» الأمريكية «متطورة جداً وبعيدة المدى»، وتم تدميرها خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن «القوات المسلحة الإيرانية استهدف رادارات ثاد الأمريكية في مناطق الربه والرويس والخرج والأزرق».

ونوه أن «الرادارات الأمريكية كانت تزود شبكة الدرع الدفاعية الصاروخية الإسرائيلي والولايات المتحدة بالمعلومات مباشرة».

وأمس السبت، توعد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، بـ«رد ساحق»، إذا شُن هجوم على إيران من القواعد الأمريكية في المنطقة.

وقال في بيان: «بناءً على تصريحات الرئيس الإيراني، تعلن القوات المسلحة مرة أخرى أنها تحترم مصالح وسيادة الدول المجاورة، ولم يصدر عنها حتى الآن أي اعتداء عليها».

وحذر البيان من أنه «في حال استمرار الأعمال الهجومية السابقة على إيران، فإن جميع القواعد العسكرية ومصالح أمريكا والكيان الصهيوني في البر والبحر والجو في المنطقة ستُعد أهدافًا رئيسية».

وأكد البيان أن هذه القواعد ستتعرض لضربات قوية وساحقة من قبل القوات المسلحة الإيرانية.