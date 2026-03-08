صفارات إنذار بالأردن تزامنا مع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل

دوت صفارات الإنذار في الأردن، الأحد، بالتزامن مع الإعلان عن رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن صفارات الإنذار دوت بالمملكة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن رصده إطلاق رشقة صاروخية جديدة باتجاه وسط إسرائيل.

والسبت، أعلن الجيش الأردني ومديرية الأمن، عن تدمير 108 صواريخ وطائرات مسيرة من أصل 119 جرى اعتراضها، وإصابة 14 شخصا بالمملكة، جراء رد طهران العسكري على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، كما تشن هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.