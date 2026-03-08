الرئيس الكوبي يهاجم التحالف الإقليمي درع الأمريكتين

هاجم الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل الولايات المتحدة بسبب اجتماع عقد مع قادة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي يوم السبت.

وحضر الاجتماع الذي عقد في فلوريدا، وأطلق عليه اسم "درع الأمريكتين"، ممثلون عن 12 دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف دياز كانيل القمة بأنها "رجعية صغيرة واستعمارية جديدة" في منشور على منصة إكس.

وقال دياز كانيل إن القمة ألزمت الحكومات "بقبول الاستخدام الفتاك للقوة العسكرية الأمريكية لحل مشاكلها الداخلية والحفاظ على النظام والهدوء في بلدانها".

وأضاف: "إنه اعتداء على إعلان أمريكا اللاتينية والكاريبي كمنطقة سلام، واعتداء على تطلعات التكامل الإقليمي، وتعبير عن الرغبة في التبعية لمصالح جارهم الشمالي القوي بموجب مبادئ عقيدة مونرو".

وكان من بين الحاضرين الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي والرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة. لكن الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة، وهي البرازيل والمكسيك وكولومبيا التي يقودها زعماء يساريون، لم تكن مشاركة.