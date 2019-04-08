وزير الداخلية الكويتي: حريصون على تعزيز التعاون الأمني مع اليمن

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح الصباح، اليوم الاثنين، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع اليمن في مختلف المجالات الأمنية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، مع وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، بديوان عام وزارة الداخلية؛ بحضور كل من سفير الكويت لدى اليمن، فهد الميع، ووكيل وزارة الداخلية الكويتية، الفريق عصام النهام.

وبحث الوزيران- خلال اللقاء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية تلقي مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، فيما أكد الصباح عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أشاد اليماني بما تم طرحه من موضوعات، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة في شتى المجالات الأمنية.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد وصل -والوفد المرافق له- إلى الكويت أمس الأحد، في زيارة رسمية، التقى خلالها نائب أمير الكويت، ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد.