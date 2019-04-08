أردوغان عن انتخابات إسطنبول: «جريمة منظمة»

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، عن "جريمة منظمة" في الانتخابات البلدية باسطنبول، وصرح بأن الحزب الحاكم قدم أدلة على وجود مخالفات على نطاق واسع في الانتخابات.

وقال أردوغان، الذي يترأس أيضا حزب "العدالة والتنمية" الحاكم :"نحن كحزب سياسي رأينا أن هناك جريمة منظمة"، وقدمنا "وثائق" كدليل للجنة العليا للانتخابات.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان في اسطنبول، التي كانت اختارته رئيسا لبلديتها عام 1994، قبل المغادرة إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان: "في أسطنبول، حيث يوجد أكثر من عشرة ملايين ناخب، لا يحق لأحد أن يزعم أنه الفائز بهامش 13-14 ألف صوت".

وأضاف أن الأمر لا يقتصر فقط على أنه كانت هناك مخالفات كثيرة وإنما "كانت (الانتخابات) كلها تقريبا مخالفة"، وتحدث عن "سرقة بالنسبة صناديق اقتراع".

ويطالب مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو بإعلانه رسميا فائزا بانتخابات اسطنبول، ووصف مزاعم الحزب الحاكم بشأنها بأنها "مخزية" و"مهينة".

وشكلت خسارة الانتخابات في كل من اسطنبول والعاصمة أنقرة، اللتين يحكمهما الإسلاميون المحافظون منذ 25 عاما، انتكاسة مدوية للحزب الحاكم.

وتسلم منصور ياواش، مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، اليوم وثيقة رئاسة بلدية العاصمة أنقرة والتي تخوله البدء بمهامه رسميا.