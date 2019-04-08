استطلاعات الرأى ترجح تفوق تحالف «أزرق أبيض» على نتنياهو.. والاحتلال يفرض إغلاقا كاملا على الضفة وغزة

يتوجه 6.3 مليون إسرائيلى، غدًا الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع للتصويت فى واحدة من أشرس الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، التى يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو خلالها للاحتفاظ بمنصبه لفترة خامسة فى وقت تلاحقه اتهامات بالفساد.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها أنهت جميع استعداداتها اللازمة للانتخابات الـ21 للكنيست، ونشرت قواتها بشكل معزز ومكثف، حيث يعمل 17 ألف شرطى بمن فيهم حرس الحدود والمتطوعون إلى جانب آلاف من حراس الأمن.

وسينتشر معظمهم فى مراكز الاقتراع المختلفة فى أكثر من 10 آلاف من صناديق الاقتراع الموزعة على 4 آلاف مركز اقتراع، من أجل الحفاظ على النظام والأمن العام، وضمان سريان العملية الانتخابية بشكل ديمقراطى ووفقا للقانون.

وأعلن أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، فرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة فى يوم الانتخابات، مشيرا إلى أنه «خلال فترة الإغلاق، سيتم السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية وفقا لموافقة منسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية فى تلك المناطق».

وتخوض 40 قائمة انتخابات الكنيست، بينها اثنتان عربيتان وهما: تحالف «الجبهة الديمقراطية ــ العربية للتغيير» وتحالف «القائمة الموحدة ــ التجمع الوطنى».

وللفوز بمقاعد فى "الكنيست" يجب أن يتخطى أى حزب نسبة 3.25% (تعادل 4 مقاعد من أصل 120 مقعدا) من مجموع أصوات الناخبين 6.3 مليون من بينهم نحو 11% من المهاجرين أو المقيمين خارج «إسرائيل»، ولم يسبق أن حصل حزب واحد بمفرده على أغلبية مطلقة فى الكنيست وجرت العادة أن تُشكل حكومات ائتلافية.

وحسب استطلاعات الرأى، فإن ما بين 12 و14 قائمة مرشحة لاجتياز نسبة الحسم، وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية «صفا».

وتتسابق خمس نساء عربيات فى الانتخابات الإسرائيلية، ثلاث منهن كانوا فى الكنيست المنتهية ولايته، على القائمتين العربيتين، وتخوض مرشحة عربية درزية المنافسة على قائمة «أبيض أزرق» المعروفة باسم «قائمة الجنرالات» التى تنافس قائمة نتنياهو.

وتتمحور المنافسة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين حزب الليكود برئاسة نتنياهو، وبين قائمة «أزرق أبيض» التى تضم 3 أحزاب، منها اثنان تشكلا تمهيدًا لهذه الانتخابات، ويترأس التحالف رئيس الأركان الأسبق بينى جانتس.

وتشير التوقعات إلى أن عدد المقاعد التى سيفوز بها حزب الليكود يبلغ 29 مقعدا، بينما تحالف «أزرق أبيض» بزعامة نحو 31 مقعدا.

فيما أظهرت استطلاعات الرأى أن عدد المقاعد التى سيفوز بها حزب العمل اليسارى الذى حكم إسرائيل لعشرات السنين سينخفض إلى عشرة مقاعد من 18 مقعدا فى الوقت الحالى.

وتتوقع استطلاعات الرأى حصول تحالف «الجبهة الديمقراطية ــ العربية للتغيير» على 6 إلى 7 مقاعد، وحصول تحالف «القائمة الموحدة ــ التجمع الوطنى» على 4 إلى 5 مقاعد.