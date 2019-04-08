مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: زيارة السيسي إلى واشنطن هامة للغاية

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك كيميت، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة هامة للغاية خاصة وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وينبغي تعزيزها.

وقال كيميت، في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الفضائية، اليوم الاثنين، إنه "من المقرر أن تتناول مباحثات الرئيس السيسي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب العلاقات المشتركة بين البلدين لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، والنواحي الاقتصادية ".

وأضاف "أعتقد دائما أنه من المهم للغاية أن يتقابل الرؤساء مع بعضهم البعض، فإذا نظرنا إلى الطريقة التي يعمل بها الرئيس ترامب فنجد أنه لا يعمل من خلال طبقات معقدة من البيروقراطية، وإنما يحتاج إلى التحدث مع الرؤساء وجها إلى وجه..وبالتالي من الجيد أن يأتي الرئيس السيسي إلى واشنطن".

ويبدأ الرئيس السيسي اليوم زيارة رسمية للولايات المتحدة تستمر 3 أيام تلبية لدعوة من ترامب .

وتعد هذه هي الزيارة الثانية للرئيس السيسي على المستوى الرسمي، لكنها تعد سابع زيارة للرئيس للولايات المتحدة منذ توليه الحكم في صيف عام 2014.