استمرار محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة إجراءات مواجهة كورونا

يواصل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي محادثاتهم بشأن التدابير المالية المتعلقة بمواجهة تداعيات كارثة وباء فيروس كورونا خلال ساعات الليل، في ظل استمرار الخلافات بشأن الحاجة إلى إصدار أدوات دين مشتركة مثل تلك المسماة "سندات كورونا" لتلبية الاحتياجات التمويلية للدول المتضررة من الكارثة.

من ناحيته ، قال لويس ريجو المتحدث باسم ماريو سينتينو رئيس مجموعة اليورو عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن "العمل نحو وضع سياسة اقتصادية طموحة للاتحاد الأوروبي للتعامل مع كوفيد-19 يمضي بصورة جيدة لكننا لم نصل إلى النتيجة المطلوبة بعد"، مضيفا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وبدأت المحادثات الساعة الرابعة مساء أمس الثلاثاء بتأخير ساعة عن الموعد المقرر لكنها توقفت عدة ساعات في محاولة للوصول إلى أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء، بحسب ما صرح به دبلوماسيون أوروبيون.

يذكر أن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا ودولا أخرى تصر على أن تتضمن الخيارات المتاحة إصدار أدوات دين مشتركة للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد انتهاء الوباء على أقل تقدير، ولكن دول أخرى منها ألمانيا وهولندا ترفض وجود مثل هذا الخيار ضمن حزمة الإجراءات الأوروبية لمواجهة تداعيات كارثة كورونا.