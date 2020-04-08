شادي نور يتعاون مع إليسا فى أغنية «هنغني كمان وكمان»

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يتعاون الشاعر الغنائي شادي نور مع الفنانة اللبنانية إليسا في أغنية جديدة بعنوان "هنغني كمان وكمان"، والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكانت إليسا قد شوقت جمهورها للأغنية عبر تغريدة على موقع تويتر قالت فيها: "سأطرح أغنية قريبا، حتى أقرب مما تتخيلون، انتظروا الأيام القليلة المقبلة".

"هنغني كمان وكمان" كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة.

وتعاون نور مؤخرا مع الفنان عمرو دياب في أغنية "جميلة"، والتى غناها بمشاركة ابنته جانا، ضمن أحدث ألبوماته "سهران"، وهي من ألحان بلال سرور، وتوزيع طارق مدكور.

ومن جهة أخرى، تنتظر إليسا انتهاء أزمة فيروس كورونا لطرح ألبومها الجديد، والذي تتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم بهاء الدين محمد، مدين، رامي جمال، ملاك عادل، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، أحمد زعيم، أحمد عبد السلام وغيرهم.