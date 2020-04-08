الاكتتاب بسندات الخزانة الأمريكية العشرية في حدود المتوسط

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في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، باعت وزارة الخزانة، أمس الثلاثاء، سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 25 مليار دولار، حيث جاء الطلب في حدود المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 782ر0% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 43ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد باعت سندات مدتها 10 سنوات في الشهر الماضي بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليه849ر0% ومعدل التغطية 36ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 43ر2 مرة.

كانت وزارة الخزانة، باعت أمس سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 40 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة، اليومالأربعاء، نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاما بقيمة 17 مليار دولار.