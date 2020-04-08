طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري على وضع مصر فيما يخص انتشار فيروس كورونا، قائلا إن مصر مازالت حتى الآن في المرحلة الآمنة، فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، معربًا عن أمله في استمرار تواجد مصر في هذه المرحلة.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، أن المعيار الأهم للحفاظ على ذلك، هو التزام المواطن بتطبيق كل الإجراءات، وعدم الاستخفاف أو الاستهانة، متوقعا زيادة أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، خلال الأسبوعين أو الثلاث أسابيع المقبلة.

وأكد أن الزيادة أمر متوقع، لكن بشرط أن تكون متدرجة، محذرًا من خطورة وجود قفزة كبيرة في أعداد الإصابات اليومية، مضيفا أنه يراهن على وعي الشعب المصري، والتزامه بالتعليمات والتدابير الاحترازية.

وتابع: «أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشابهة إلى حد كبير للسيناريوهات التي وضعتها الحكومة وتوقعتها منذ أكثر من شهر، ومن المتوقع أن تتراوح أعداد الإصابات خلال الأسبوع الجاري بين 120 إلى 150 إصابة يومية، وهو ما تم توقعه منذ شهر».

وتوجه مدبولي، بالتحية والتقدير لكل أجهزة الدولة؛ لدورها في مواجهة فيروس كورونا، قائلا إنه يريد أن يتوجه أيضًا بالتحية والتقدير لكل الأطقم الطبية والصحية، التي تمثل خط الدفاع الأول ضد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن هناك اجتماعات تعقد على مدار الساعة؛ لإجراء مناقشات ووضع تصورات مستقبلية للتعامل مع الأزمة.