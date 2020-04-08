لندن تعزز إجراءات الوقاية من كورونا على متن الحافلات بعد وفاة 9 سائقين

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بدأت العاصمة البريطانية لندن في تعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا لحماية السائقين وأطقم العاملين من الفيروس، وذلك عقب وفاة ما لايقل عن تسعة سائقين في المدينة متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

وقال عمدة لندن صادق خان إن مكتبه وهيئة النقل في لندن " يعملان مع الشركات المشكلة للحافلات والنقابات لحماية العاملين والركاب".

وكتب خان تغريدة قال فيها إن الإجراءات الجديدة سوف تشمل إجراء مسح وقائي للسائقين وتعزيز النظافة وقصر ركوب السائقين للحافلات على الأبواب بوسط الحافلات فقط.

وقالت نقابة " يونايت" التي تمثل أكثر من 20 ألف من العاملين في الحافلات في لندن إن الإجراءات الجديدة سوف " تحد من الخطورة " بالنسبة لطواقم العمل، ولكن طالبت بمزيد من الإجراءات لحمايتهم.

ويشار إلى أن الكثير من مواطني لندن يعملون من المنزل أو لا يعملون خلال إجراءات الاغلاق المفروضة في بريطانيا لمنع تفشي فيروس كورونا.