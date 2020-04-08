متحدث الوزراء: المقاول لن ينجو من الإجراءات الرادعة لتعديات البناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين اليوم شمل تقديم المحافظين عرض عن موقف التعديات في محافظاتهم على مدار الفترة الماضية عبر تقديم عدد التعديات ونسب الإزالة.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع على عدم التساهل تجاه المتعدي، حتى وإن كانت أرضه ولم يحصل على تصريح بالبناء، مشيرًا إلى التوجيه بنزول حملات مكبرة لإزالة التعديات على الفور.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية ووزارة الداخلية ستتأكد من إزالة التعديات، متابعًا: «لن يكون هناك أي مخالف، وأي حالة تعدي ستحال إلى النيابة العسكرية ضمانًا للحسم والسرعة والحبس».

وذكر متحدث الوزراء أن الإجراءات الرادعة لن ينجو منها المقاول، باعتباره طرفًا مساعدًا على التعدي، قائلًا إن «مدبولي» ناقش ظاهرة تحويل الشوارع إلى جراجات خلال الاجتماع، كما وجه بالبدء الفوري لتنظيم العملية.

ولفت إلى أن أحد الحلول الخاصة بالأزمة هو حصر كل محافظة المساحات الخالية التي من الممكن أن تستغلها كجراجات، وإدارتها بأسلوب اقتصادي عن طريق إسنادها للقطاع الخاص، مستطردًا أنه من الممكن تحصيل نقود من المواطنين الذين يركنون في الشوارع، ذات المواصفات المعينة، عبر تطبيقات هاتف المحمول أو ماكينات التحصيل في الشوارع.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام؛ لمتابعة جهود المحافظات في عدد من الملفات الحيوية، والتي يأتي من بينها متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك جهود التصدي لمخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، وخاصة خلال المرحلة الحالية.