هيئة قناة السويس: السفينة الجانحة ستظل موجودة حتى انتهاء التحقيقات ودفع التعويضات

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن خطة إنقاذ السفينة البنمية الجانحة «إيفرجيفن» مصرية، لافتًا إلى أن جميع القاطرات المستخدمة في سحب السفينة مصرية، باستثناء واحدة هولندية.

وأضاف ربيع، خلال لقاء لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن نجاح الهيئة في تعويم السفينة الجانحة إنجاز كبير، مرجعًا الأمر إلى فضل الله وسواعد رجال قناة السويس في الكراكات والقاطرات.

ولفت إلى أن عملية تعويم السفينة مشتملة ومعقدة، وخاصة أن الهيئة نجحت في تعويم السفينة، سليمة، دون تسريب بترولي أو إنزال حاوية واحدة منها، مشيرًا إلى أن السفينة ستظل موجودة في القناة حتى انتهاء التحقيقات ودفع التعويضات.

ونوه رئيس قناة السويس بأن الهيئة تعرضت للضرر المعنوي، إلى جانب المادي، معلقًا: «القناة مجرى وشريان ملاحي عالمي لا يجب أن يتوقف لأي سبب، والضرر المعنوي تمثل أنها توقفت لمدة 6 أيام وكانت ميتة إلى أن عادت الحياة بها مرة أخرى».

وعادت الحياة للمر الملاحي في قناة السويس بعد نجاح جهود هيئة قناة السويس، الأسبوع الماضي، في إعادة تعويم السفينة البنمية العملاقة «EVER GIVEN»، التي جنحت بالقناة.